В Минспорте Франции ответили на вопрос о возможном бойкоте ЧМ-2026

Министр спорта Франции Марина Феррари рассказала, как в стране на данный момент относятся к возможному бойкоту чемпионата мира по футболу, часть игр которого пройдёт в США.

Фото: Getty Images

Ранее The Economist сообщил, что в Евросоюзе обсуждают идею снятия европейских сборных с ЧМ-2026 из-за намерений президента США Дональда Трампа присоединить к стране Гренландию, которая входит в состав Датского королевства.



"На текущем этапе со стороны нашего министерства нет желания бойкотировать это крупное соревнование.



Конечно, я не предрешаю все, что может произойти. Хочу, чтобы мы отделили спорт и соревнования от политики, но я также слышала голоса от определенных политических блоков по поводу бойкота. Чемпионат мира по футболу — очень важный момент для всех любителей спорта", — передает слова Феррари RMC Sport.



Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.