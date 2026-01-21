Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
АйнтрахтНе начат
Галатасарай
20:45
АтлетикоНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Марсель
23:00
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
ПСВНе начат
Аталанта
23:00
АтлетикНе начат
Бавария
23:00
ЮнионНе начат
Челси
23:00
ПафосНе начат
Славия
23:00
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
12:00
ТюменьНе начат
Рубин
17:00
ИМТНе начат

В Минспорте Франции ответили на вопрос о возможном бойкоте ЧМ-2026

Министр спорта Франции Марина Феррари рассказала, как в стране на данный момент относятся к возможному бойкоту чемпионата мира по футболу, часть игр которого пройдёт в США.
Фото: Getty Images
Ранее The Economist сообщил, что в Евросоюзе обсуждают идею снятия европейских сборных с ЧМ-2026 из-за намерений президента США Дональда Трампа присоединить к стране Гренландию, которая входит в состав Датского королевства.

"На текущем этапе со стороны нашего министерства нет желания бойкотировать это крупное соревнование.

Конечно, я не предрешаю все, что может произойти. Хочу, чтобы мы отделили спорт и соревнования от политики, но я также слышала голоса от определенных политических блоков по поводу бойкота. Чемпионат мира по футболу — очень важный момент для всех любителей спорта", — передает слова Феррари RMC Sport.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

