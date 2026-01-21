Стало известно, сколько получил каждый игрок Сенегала за победу на КАН

Президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе наградил игроков национальной сборной за победу на Кубке африканских наций.

Сборная Сенегала

Каждый футболист получил премию в размере 75 млн франков КФА - это около 115 тысяч евро.



Финальный поединок турнира, напомним, завершился победой Сенегала со счетом 1:0 в дополнительное время. Решающая встреча состоялась 18 января, а хозяева поля уступили в концовке напряженного матча.



После триумфа сборной президент Сенегала объявил 19 января выходным днем по всей стране.