Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
3 - 2 3 2
АйнтрахтЗавершен
Галатасарай
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Ювентус
2 - 0 2 0
БенфикаЗавершен
Марсель
0 - 3 0 3
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
ПСВЗавершен
Аталанта
2 - 3 2 3
АтлетикЗавершен
Бавария
2 - 0 2 0
ЮнионЗавершен
Челси
1 - 0 1 0
ПафосЗавершен
Славия
2 - 4 2 4
БарселонаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ИМТЗавершен

Стало известно, сколько получил каждый игрок Сенегала за победу на КАН

Президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе наградил игроков национальной сборной за победу на Кубке африканских наций.
Сборная Сенегала
Каждый футболист получил премию в размере 75 млн франков КФА - это около 115 тысяч евро.

Финальный поединок турнира, напомним, завершился победой Сенегала со счетом 1:0 в дополнительное время. Решающая встреча состоялась 18 января, а хозяева поля уступили в концовке напряженного матча.

После триумфа сборной президент Сенегала объявил 19 января выходным днем по всей стране.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится