Стало известно, сколько получил каждый игрок Сенегала за победу на КАН

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Крылья Советов" объявили о трансфере воспитанника "Реала"
"Спартак" сделал предложение по трансферу футболиста "Балтики" - источник
11
"РТ-Капитал" намерен признать "Крылья Советов" банкротом
3
Стал известен срок контракта и игровой номер новичка "Динамо" Рикардо
"Динамо" объявило о переходе бразильского защитника
1
Главные новости
Матчи
24
Скрыть
Сегодня (11)
Завтра (3)
Вчера (10)
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Карабах
3 - 2
3
2
Айнтрахт
Завершен
Галатасарай
1 - 1
1
1
Атлетико
Завершен
Ювентус
2 - 0
2
0
Бенфика
Завершен
Марсель
0 - 3
0
3
Ливерпуль
Завершен
Ньюкасл
3 - 0
3
0
ПСВ
Завершен
Аталанта
2 - 3
2
3
Атлетик
Завершен
Бавария
2 - 0
2
0
Юнион
Завершен
Челси
1 - 0
1
0
Пафос
Завершен
Славия
2 - 4
2
4
Барселона
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Сочи
2 - 2
2
2
Тюмень
Завершен
Рубин
3 - 1
3
1
ИМТ
Завершен
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Кайрат
1 - 4
1
4
Брюгге
Завершен
Буде-Глимт
3 - 1
3
1
Манчестер Сити
Завершен
Тоттенхэм
2 - 0
2
0
Боруссия Д
Завершен
Олимпиакос
2 - 0
2
0
Байер
Завершен
Спортинг Лиссабон
2 - 1
2
1
ПСЖ
Завершен
Интер
1 - 3
1
3
Арсенал
Завершен
Реал Мадрид
6 - 1
6
1
Монако
Завершен
Копенгаген
1 - 1
1
1
Наполи
Завершен
Вильярреал
1 - 2
1
2
Аякс
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив
4 - 0
4
0
Чэнду Жунчэн
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо Мх
16:00
Железничар
Не начат
ЦСКА
16:00
Акрон
Не начат
Зенит
17:30
Шанхай Порт
Не начат
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Мира 2022
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Нидерланды
Сенегал
Англия
США
Аргентина
Польша
Австралия
Франция
Испания
Япония
Марокко
Хорватия
Бразилия
Швейцария
Португалия
Южная Корея
Стало известно, сколько получил каждый игрок Сенегала за победу на КАН
Сегодня, 00:23
Президент Сенегала Бассиру Диомайе Файе наградил игроков национальной сборной за победу на Кубке африканских наций.
Сборная Сенегала
Каждый футболист получил премию в размере 75 млн франков КФА - это около 115 тысяч евро.
Финальный поединок турнира, напомним, завершился победой Сенегала со счетом 1:0 в дополнительное время. Решающая встреча состоялась 18 января, а хозяева поля уступили в концовке напряженного матча.
После триумфа сборной президент Сенегала объявил 19 января выходным днем по всей стране.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Сборная Сенегала
Кубок африканских наций
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
0
0