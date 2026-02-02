Матчи Скрыть

Бензема договорился о переходе в новый клуб - источник

Будущее Карима Бензема в Саудовской Аравии может получить новое развитие.
Фото: Getty Images
Французский нападающий находится в шаге от смены клуба в рамках местного чемпионата. По информации журналиста Санти Ауны, Бензема и "Аль-Хиляль" достигли договорённости о краткосрочном контракте, рассчитанном до конца текущего сезона.

При этом стороны продолжают обсуждать возможное продолжение сотрудничества после истечения этого соглашения.

Ранее сообщалось, что Бензема отказался выходить на поле за "Аль-Иттихад", выразив недовольство условиями предложенного ему контракта. На этом фоне форвард начал рассматривать альтернативные варианты продолжения карьеры.

