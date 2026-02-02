Новая команда Черышева проиграла в дебютном матче игрока

Команда уступила "Омонии" в Никосии со счётом 0:1.
Исход встречи решился в самой концовке. Единственный мяч был забит на 89-й минуте.
Отдельным событием матча стал дебют Дениса Черышева в составе "Красавы Ипсонас". Бывший полузащитник "Реала" и сборной России появился на поле в конце встречи, выйдя на замену. Для 35-летнего футболиста это стало первым матчем после продолжительной паузы.
Напомним, ранее Черышев находился без клуба с лета прошлого года.
Фото: ФК "Красава"