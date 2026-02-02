Матчи Скрыть

Ростов
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен

Новая команда Черышева проиграла в дебютном матче игрока

Выездной матч 20-го тура чемпионата Кипра завершился для "Красавы Ипсонас" минимальным поражением.
Фото: ФК "Красава"
Команда уступила "Омонии" в Никосии со счётом 0:1.

Исход встречи решился в самой концовке. Единственный мяч был забит на 89-й минуте.

Отдельным событием матча стал дебют Дениса Черышева в составе "Красавы Ипсонас". Бывший полузащитник "Реала" и сборной России появился на поле в конце встречи, выйдя на замену. Для 35-летнего футболиста это стало первым матчем после продолжительной паузы.

Напомним, ранее Черышев находился без клуба с лета прошлого года.

