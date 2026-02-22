Об этом сообщает Sport.es. По данным источника, в стане сливочных отметили не лучшую форму Мбаппе. Опасения усилились после невзрачной игры француза в матче 25 тура Ла Лиги с "Осасуной" (1:2), где он не отметился результативными действиями.
В клубе допускают, что на состояние футболиста могла повлиять травма колена, полученная им в начале 2026 года. Болельщики "Реала" призывают главного тренера команды Альваро Арбелоа предоставить Мбаппе отдых, дабы не усугубить его состояние.
Напомним, что в ближайшую среду, 25 февраля, "Реал" сыграет дома с лиссабонской "Бенфикой" в рамках ответного матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА за выход в 1/8 финала турнира.
В "Реале" обеспокоены физической формой Мбаппе
В мадридском "Реале" существует обеспокоенность физическими кондициями французского нападающего команды Килиана Мбаппе.
Фото: Getty Images