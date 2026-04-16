"Атланта Юнайтед" обыграла "Чаттанугу", Миранчук начал матч с капитанской повязкой

"Атланта Юнайтед" на выезде одержала победу над "Чаттанугой" в матче 1/16 финала Открытого кубка США - 3:1.

У гостей отличились Кейман Тогаси, Фафа Пико и Педру Амадор. В составе хозяев единственный мяч забил Ив Тчеуяп.



Российский полузащитник Алексей Миранчук провёл матч без результативных действий, при этом он вывел команду на поле с капитанской повязкой. В перерыве футболист был заменён.