Миранчук стал вице-капитаном в "Атланте"

"Мигель Альмирон выбыл на две недели из-за раздражения в колене, поэтому Миранчук будет капитаном команды в его отсутствие. У нас нет официально утвержденного вице-капитана, но, думаю, его вполне можно так назвать.Не обязательно, что это связано с тем, что Алекс сейчас лидер команды, но в последнее время он стабильно является вторым выбором на роль капитана", - сказал Винклер Sport24.
Алексей Миранчук стал игроком американской "Атланты Юнайтед" в конце июля 2024 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 58 матчей, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца декабря 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.
В последних двух матчах американского клуба Миранчук выходил на поле с капитанской повязкой.