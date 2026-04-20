Миранчук стал вице-капитаном в "Атланте"

Директор по коммуникациям "Атланты Юнайтед" Крис Винклер высказался об игроке клуба Алексее Миранчуке.

"Мигель Альмирон выбыл на две недели из-за раздражения в колене, поэтому Миранчук будет капитаном команды в его отсутствие. У нас нет официально утвержденного вице-капитана, но, думаю, его вполне можно так назвать.