Бурлак: продление контракта с Акинфеевым - правильный ход

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"Игорь - качественный вратарь, который держит уровень. Его игра не ухудшается, он помогает молодым в раздевалке. Продлив контракт, ЦСКА показал, что ему нужны свои воспитанники. Сам Игорь будет играть до тех пор, пока не почувствует, что пора уходить. Со стороны ЦСКА продлить контракт было сильным и правильным ходом", - сказал Бурлак Metaratings

Тарас Бурлак заявил, что Игорь Акинфеев продолжает быть качественным вратарем.Игорь Акинфеев выступает в основной команде московского ЦСКА с начала января 2003 года. В текущем сезоне за "армейцев" вратарь провел 21 матч, пропустил 23 гола и отыграл 4 встречи на ноль. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.Ранее, 2 июня, пресс-служба ЦСКА объявила о продлении соглашения с 40-летним голкипером до конца сезона-2026/2027.