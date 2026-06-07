Жиго готов рассматривать предложения из России и Казахстана

Агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы игрока "Лацио" Самуэля Жиго, высказался о будущем футболиста.
Фото: Getty Images
"Мы готовы рассматривать предложения из России в текущее трансферное окно. Казахстан? Да, офферы оттуда тоже готовы рассмотреть и обсудить", - сказал Беншенафи Metaratings.

Самуэль Жиго выступает в составе итальянского "Лацио" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне защитник не провел ни одного матча за клуб из-за повреждения. Соглашение с французским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

С 2018 по 2022 год Жиго выступал за московский "Спартак".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится