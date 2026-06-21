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Академик РАН заявил, что Роналду и Овечкин не ведут здоровый образ жизни

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко высказался об образе жизни профессиональных спортсменов.
Фото: Global Look Press
Геннадий Онищенко заявил, что профессиональные спортсмены используют свой организм на пределе возможностей.

"И Овечкин, и Роналду отнюдь не ведут здоровый образ жизни. Они свой организм эксплуатируют на пределе.
Я всегда говорю, что спорт, и прежде всего - спорт высоких достижений - это не здоровье. Здоровье - это физкультура. Сегодня бежишь, давление подскочило - и ты дальше бежишь меньше", - передает слова Онищенко радио Sputnik.

Криштиану Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча" и победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании и Италии, а также чемпионом Европы. На данный момент 41-летний футболист выступает за "Аль-Наср".

Александр Овечкин является трехкратным чемпионом мира, обладателем Кубка Стэнли и лучшим снайпером в истории НХЛ. На данный момент 40-летний хоккеист выступает за "Вашингтон Кэпиталз".

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