Академик РАН заявил, что Роналду и Овечкин не ведут здоровый образ жизни

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко высказался об образе жизни профессиональных спортсменов.

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"И Овечкин, и Роналду отнюдь не ведут здоровый образ жизни. Они свой организм эксплуатируют на пределе.