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ЦСКА может подписать полузащитника "Акрона" - источник

Полузащитник "Акрона" Дмитрий Пестряков может продолжить карьеру в ЦСКА.
Фото: ФК "Акрон"
Как пишет журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, московский клуб рассматривает 19-летнего футболиста в качестве одного из кандидатов на усиление состава.

Пестряков является воспитанником тольяттинского клуба и с 2024 года выступает за основную команду. За это время хавбек принял участие в 57 матчах, записав на свой счет восемь забитых мячей и шесть раз ассистировал партнёрам.

Действующее соглашение полузащитника с "Акроном" рассчитано до лета 2029 года.

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