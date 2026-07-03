Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
2 - 0 2 0
Босния и ГерцеговинаЗавершен
Испания
3 - 0 3 0
АвстрияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Родина
0 - 5 0 5
АкронЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен

Чалов получил травму в товарищеском матче ПАОКа

Подготовка Фёдора Чалова к новому сезону оказалась под вопросом.
Фото: Getty Images
Нападающий ПАОКа получил повреждение в контрольном матче с бельгийским "Бевереном", сообщает пресс-служба греческого клуба. Российский форвард появился на поле после перерыва, однако по ходу встречи почувствовал дискомфорт в области колена. Теперь Чалову предстоит пройти медицинское обследование, которое определит характер и серьёзность травмы.

Товарищеский матч завершился победой ПАОКа со счётом 4:1. После окончания прошлого сезона Чалов вернулся в греческий клуб из аренды в турецком "Кайсериспоре". Его действующий контракт с командой из Салоников рассчитан до лета 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится