Чалов получил травму в товарищеском матче ПАОКа

Подготовка Фёдора Чалова к новому сезону оказалась под вопросом.



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Нападающий ПАОКа получил повреждение в контрольном матче с бельгийским "Бевереном", сообщает пресс-служба греческого клуба. Российский форвард появился на поле после перерыва, однако по ходу встречи почувствовал дискомфорт в области колена. Теперь Чалову предстоит пройти медицинское обследование, которое определит характер и серьёзность травмы.



Товарищеский матч завершился победой ПАОКа со счётом 4:1. После окончания прошлого сезона Чалов вернулся в греческий клуб из аренды в турецком "Кайсериспоре". Его действующий контракт с командой из Салоников рассчитан до лета 2027 года.