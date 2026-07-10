"Барселона" подпишет нападающего "Боруссии" - Романо

Испанский клуб согласовал трансфер.

Фото: Getty Images

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Карим Адейеми перейдет в "Барселону" за 22 миллиона евро + 7 миллионов в виде бонусов. Соглашение будет рассчитано на 5 лет.



Футболист выступал в составе дортмундской "Боруссии" с начала июля 2022 года. В прошедшем сезоне за клуб правый вингер провел 39 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач во всех турнирах. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 40 миллионов евро.

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