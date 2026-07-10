Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Испания
22:00
БельгияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
10 - 0 10 0
Динамо-2Завершен

Нападающий "Зенита" может перейти в "Фенербахче"

Футболист может продолжить карьеру в Турции.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, "Фенербахче" хочет усилить атакующую линию и изучает кандидатуры Мейсона Гринвуда из "Марселя", Луиса Энрике из "Зенита" и Малкома из "Аль-Хиляля".

Энрике выступает за сине-бело-голубых с января 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб правый вингер провел 34 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 24 миллиона евро.

Источник: L’Equipe

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится