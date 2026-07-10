По информации источника, "Фенербахче" хочет усилить атакующую линию и изучает кандидатуры Мейсона Гринвуда из "Марселя", Луиса Энрике из "Зенита" и Малкома из "Аль-Хиляля".
Энрике выступает за сине-бело-голубых с января 2025 года. В прошедшем сезоне за клуб правый вингер провел 34 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 24 миллиона евро.
Источник: L’Equipe
Нападающий "Зенита" может перейти в "Фенербахче"
Футболист может продолжить карьеру в Турции.
Фото: ФК "Зенит"