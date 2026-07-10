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Семин оценил признание Семака лучшим тренером сезона в РПЛ

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о награде Сергея Семака.
Фото: РПЛ
Российский специалист заявил, что Сергея Семака справедливо признали лучшим тренером сезона.

"Это закономерный и справедливый выбор. Потому что Сергей Семак с "Зенитом" стал чемпионом России и не раз выводил команду из достаточно сложных ситуаций.
В чемпионате ведь было много моментов, когда казалось, что "Зенит" уже никак не догонит "Краснодар". А команда под руководством Семака все же смогла это сделать", - сказал Семин "РИА Новостям".

Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с конца мая 2018 года. В прошедшем сезоне под его руководством сине-бело-голубые провели 30 матчей, одержали 20 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения в рамках чемпионата.

Клуб занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обогнав "Краснодар" на два очка.

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