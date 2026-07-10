Кирьяков оценил шансы Испании и Бельгии в четвертьфинале ЧМ-2026

Сергей Кирьяков не верит, что сборная Бельгии сможет остановить Испанию на пути в полуфинал чемпионата мира - 2026.



Фото: ФИФА





- Преимущество испанцев будет видно с первых минут, бельгийцы отдадут мяч и территорию. Чтобы вскрывать оборону, нужно бежать, сейчас таких скоростных игроков у бельгийцев нет. Испанцы должны оказаться в полуфинале, - передаёт слова эксперта "Матч ТВ"

Победитель этого четвертьфинала встретится в следующем раунде со сборной Франции, которая ранее уверенно обыграла Марокко со счетом 2:0. Бывший нападающий сборной России убежден, что "красная фурия" будет контролировать ход встречи и не позволит сопернику навязать свою игру.Победитель этого четвертьфинала встретится в следующем раунде со сборной Франции, которая ранее уверенно обыграла Марокко со счетом 2:0.