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Кирьяков оценил шансы Испании и Бельгии в четвертьфинале ЧМ-2026

Сергей Кирьяков не верит, что сборная Бельгии сможет остановить Испанию на пути в полуфинал чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Бывший нападающий сборной России убежден, что "красная фурия" будет контролировать ход встречи и не позволит сопернику навязать свою игру.

- Преимущество испанцев будет видно с первых минут, бельгийцы отдадут мяч и территорию. Чтобы вскрывать оборону, нужно бежать, сейчас таких скоростных игроков у бельгийцев нет. Испанцы должны оказаться в полуфинале, - передаёт слова эксперта "Матч ТВ".

Победитель этого четвертьфинала встретится в следующем раунде со сборной Франции, которая ранее уверенно обыграла Марокко со счетом 2:0.

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