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Московский топ-клуб активирует опцию выкупа Бориско из "Балтики" - "Чемпионат"

Голкипер "Балтики" может продолжить карьеру в Москве.
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, руководство ЦСКА уведомило "Балтику", что в ближайшее время клуб активирует опцию выкупа голкипера за 180 миллионов рублей.

Максим Бориско выступает в составе калининградского клуба с начала июля 2019 года. В прошедшем сезоне за "Балтику" вратарь провел 23 матча, пропустил 11 голов и отыграл 14 встреч на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.

Источник: "Чемпионат"

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