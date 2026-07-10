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Корнаухов назвал фаворита матча Испания - Бельгия

Олег Корнаухов поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира - 2026 между Испанией и Бельгией.
Фото: ФИФА
Экс-игрок ЦСКА считает испанцев фаворитами встречи, однако не исключает, что бельгийская сборная способна навязать серьезную борьбу.

- Бельгийцы ни в чем не сильнее испанцев, они играли невнятно, не очень интересно. С США их не считали фаворитами. Но балаган с Балогуном принес пользу Бельгии. Мы зря списываем Бельгию. Но, думаю, Испанию бельгийцы не пройдут, - передаёт слова Корнаухова "Матч ТВ".

Матч за путевку в полуфинал состоится 10 июля. На предыдущей стадии Испания обыграла Португалию (1:0), а Бельгия оказалась сильнее сборной США (4:1).

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