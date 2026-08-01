Полузащитник Матия Попович открыл счет и вывел хозяев поля вперед на 32-й минуте. Гости отыгрались на 63-й минуте благодаря красивому дальнему удару хавбека Максима Витюгова.
Таким образом самарцы набрали второе очко в двух стартовых турах РПЛ.
Чемпионат России
2 тур
Голы: Попович, 32 - Витюгов, 63.
ЦСКА: Тороп, Жоао Виктор, Мойзес, Данилов, Круговой, Обляков, Глебов (Баринов, 64), Козлов (Алвес, 72), Кисляк (Фиров, 80), Попович (Кармо, 64), Лусиано (Мусаев, 80).
"Крылья Советов": Песьяков, Чернов, Божин, Печенин, Рассказов (Ороз, 83), Костанца, Бабкин, Баньяц (Галдамес, 71), Витюгов (Макаров, 71), Олейников (Шитов, 83), Рахманович (Крамарич, 84).
Предупреждения: Ороз, 87, Галдамес, 90.
ЦСКА не удержал победу над "Крыльями Советов"
ЦСКА и "Крыльями Советов" сыграли вничью в матче 2-го тура РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Крылья Советов"