Смородская высказалась о будущем сборной Аргентины без Месси

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- Нет, Месси - великий игрок, который очень многое определяет для своей команды. Я считаю, что сборная Аргентины привыкла только драться на поле, не особо сильно заботясь о структуре игры и её развитии, а Месси, находясь на поле, всё решал. Без него они ничего не смогут, - цитирует Смородскую "Матч ТВ"

По её мнению, нападающий имел определяющее значение для игры национальной команды.39-летний Месси объявил об уходе из сборной Аргентины 31 августа. За сборную Месси провёл 207 матчей и забил 125 голов. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки и Олимпийские игры.