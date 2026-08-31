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Смородская высказалась о будущем сборной Аргентины без Месси

Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что сборной Аргентины будет крайне сложно добиваться больших успехов после завершения карьеры Лионеля Месси.
Фото: Getty Images
По её мнению, нападающий имел определяющее значение для игры национальной команды.

- Нет, Месси - великий игрок, который очень многое определяет для своей команды. Я считаю, что сборная Аргентины привыкла только драться на поле, не особо сильно заботясь о структуре игры и её развитии, а Месси, находясь на поле, всё решал. Без него они ничего не смогут, - цитирует Смородскую "Матч ТВ".

39-летний Месси объявил об уходе из сборной Аргентины 31 августа. За сборную Месси провёл 207 матчей и забил 125 голов. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки и Олимпийские игры.

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