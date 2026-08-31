Адиев рассказал, почему "Спартак" не смог победить "Оренбург"

Фото: ФК "Спартак"

- Места недооценке в головах спартаковцев однозначно не было. Красно-белые давно не выигрывали чемпионат, поэтому и трансферы, и подход тренерского штаба к каждой игре соответствующий. Другое дело, что после больших побед зачастую случаются матчи, когда не все получается. " Спартак " только строится, поэтому пока не удается проводить все матчи на одинаково высоком уровне.

Что касается новоявленной пары спартаковских форвардов, то в Калининграде Угальде и Даку действовали более эффективно. Здесь тоже были возможности, которыми они просто не воспользовались. Нельзя сказать, что это был ошибочный ход со стороны Карседо.Надо отдать должное "Оренбургу", который хорошо действовал в плане организации. При этом, не без доли везения в атаке: один удар в створ - один гол.