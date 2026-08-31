Адиев рассказал, почему "Спартак" не смог победить "Оренбург"

- Места недооценке в головах спартаковцев однозначно не было. Красно-белые давно не выигрывали чемпионат, поэтому и трансферы, и подход тренерского штаба к каждой игре соответствующий. Другое дело, что после больших побед зачастую случаются матчи, когда не все получается. "Спартак" только строится, поэтому пока не удается проводить все матчи на одинаково высоком уровне.
Что касается новоявленной пары спартаковских форвардов, то в Калининграде Угальде и Даку действовали более эффективно. Здесь тоже были возможности, которыми они просто не воспользовались. Нельзя сказать, что это был ошибочный ход со стороны Карседо.
Надо отдать должное "Оренбургу", который хорошо действовал в плане организации. При этом, не без доли везения в атаке: один удар в створ - один гол.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info