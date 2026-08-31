Игрок "Оренбурга": Даку бегал в соплях и просил желтую. Солари любит полежать

"Меня должны были удалять? Там вообще не было нарушения правил. Я сыграл в мяч. Солари любит полежать. Там Даку еще бедный бегал в соплях и просил вторую желтую карточку. Но я не думаю, что там вообще был фол", - сказал Ведерников "Спорт-Экспрессу".
Вчера, 30 августа, "Спартак" на своем стадионе принимал "Оренбург" в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
Главный арбитр Артем Чистяков показал желтые карточки 10 футболистам: двум игрокам "Спартака" и восьми - "Оренбурга". Данила Ведерников получил предупреждение на 36-й минуте матча.