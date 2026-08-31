Игрок "Балтики" рассказал, как дисквалификация Талалаева влияет на команду

- Андрей Викторович всё равно всегда с нами. Просто теперь его не так эмоционально слышно с бровки. А так он всё передаёт своим помощникам. Никакой потери мотивации и настроя из-за его отсутствия не было, - передаёт слова Варатынова "Матч ТВ".
Первую встречу чемпионата без Талалаева на бровке "Балтика" провела успешно. Калининградцы разгромили "Родину" со счётом 3:0 и после шести туров с 10 очками занимают пятое место в РПЛ.
Следующий матч чемпионата "Балтика" сыграет 6 сентября на своём поле против "Локомотива".