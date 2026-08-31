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Игрок "Балтики" рассказал, как дисквалификация Талалаева влияет на команду

Защитник "Балтики" Сергей Варатынов рассказал, как на команде отражается отсутствие Андрея Талалаева на тренерской скамейке.
Фото: ФК "Балтика"
Наставник калининградцев отбывает четырёхматчевую дисквалификацию в РПЛ после инцидента во встрече с "Рубином".

- Андрей Викторович всё равно всегда с нами. Просто теперь его не так эмоционально слышно с бровки. А так он всё передаёт своим помощникам. Никакой потери мотивации и настроя из-за его отсутствия не было, - передаёт слова Варатынова "Матч ТВ".

Первую встречу чемпионата без Талалаева на бровке "Балтика" провела успешно. Калининградцы разгромили "Родину" со счётом 3:0 и после шести туров с 10 очками занимают пятое место в РПЛ.

Следующий матч чемпионата "Балтика" сыграет 6 сентября на своём поле против "Локомотива".

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