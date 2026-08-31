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Филатов - о 14-м месте "Локомотива": вылезем, больше выбора нет

Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов выразил уверенность, что московская команда сможет исправить неудачное положение в чемпионате России.
Фото: ФК "Локомотив"
После шести туров железнодорожники находятся в нижней части таблицы РПЛ.

- Будем выбираться из зоны вылета и всей сложившейся ситуации, как ещё быть? Вылезем, больше выбора нет. Всю жизнь говорят, что "Локомотив" может вылететь, но разговоры разговорами, а дело делом, - цитирует фукционера "Чемпионат".

Старт нынешнего розыгрыша РПЛ принёс "Локомотиву" лишь три очка. Московский клуб пока не одержал ни одной победы - команда трижды сыграла вничью и потерпела три поражения.

С тремя баллами железнодорожники занимают 14-е место. В 7-м туре "Локомотив" 6 сентября сыграет в Калининграде против "Балтики".

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