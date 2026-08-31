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Клуб-участник Лиги чемпионов может купить полузащитника "Зенита"

Полузащитник "Зенита" может продолжить карьеру в зарубежном клубе.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, Ду Кейрос переходит в "Сабах" на правах аренды. Отмечается, что игрок проходит медосмотр перед подписанием. У азербайджанского клуба предусмотрено право выкупа футболиста в конце сезона.

Ду Кейрос выступает в составе петербургского "Зенита" с начала июля 2023 года. Всего за клуб полузащитник провел 16 матчей и забил 1 гол. Соглашение 26-летнего игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2028 года.

"Сабах" - чемпион Азербайджана прошедшего сезона, команда набрала 78 очков в 33 матчах. Клуб стал участником Лиги чемпионов сезона-2026/27 благодаря победам в четырех квалификационных раундах.

Источник: журналист Анар Ибрагимов

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