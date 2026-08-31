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Инфантино отреагировал на решение Месси завершить карьеру в сборной Аргентины
Сегодня, 22:47
Джанни Инфантино отреагировал на завершение Лионелем Месси карьеры в сборной Аргентины.
Фото: Getty Images
Президент ФИФА посвятил 39-летнему форварду обращение, в котором отметил его достижения и поблагодарил за многолетние выступления на международном уровне.
- Поздравляю Лионеля Месси с невероятной международной карьерой, которая вдохновила миллионы людей и навсегда изменила мир прекрасной игры. Чемпион мира 2022 года, рекордсмен сборной Аргентины по количеству матчей и голов, а также обладатель рекорда по числу выступлений на чемпионатах мира, твой невероятный талант и скромность навсегда останутся в памяти, - написал Инфантино в социальной сети.
Нападающий принял участие в 207 встречах сборной Аргентины и отличился 125 раз. Вместе с национальной командой Месси стал чемпионом мира в 2022 году, дважды выиграл Кубок Америки и завоевал золото Олимпиады-2008. Его последним матчем за сборную стал финал ЧМ-2026 против Испании - 0:1.
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Лионель Месси
Сборная Аргентины
Джанни Инфантино
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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