Инфантино отреагировал на решение Месси завершить карьеру в сборной Аргентины

Джанни Инфантино отреагировал на завершение Лионелем Месси карьеры в сборной Аргентины.

Фото: Getty Images

- Поздравляю Лионеля Месси с невероятной международной карьерой, которая вдохновила миллионы людей и навсегда изменила мир прекрасной игры. Чемпион мира 2022 года, рекордсмен сборной Аргентины по количеству матчей и голов, а также обладатель рекорда по числу выступлений на чемпионатах мира, твой невероятный талант и скромность навсегда останутся в памяти, - написал Инфантино в социальной сети.

Президент ФИФА посвятил 39-летнему форварду обращение, в котором отметил его достижения и поблагодарил за многолетние выступления на международном уровне.Нападающий принял участие в 207 встречах сборной Аргентины и отличился 125 раз. Вместе с национальной командой Месси стал чемпионом мира в 2022 году, дважды выиграл Кубок Америки и завоевал золото Олимпиады-2008. Его последним матчем за сборную стал финал ЧМ-2026 против Испании - 0:1.