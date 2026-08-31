"Спартак" нашёл нового полузащитника в Ла Лиге - источник

Спартак " рассматривает возможность приобретения полузащитника "Бетиса" Нельсона Деоссы.

Фото: Getty Images

Как пишет El Desmarque, красно-белые готовы заплатить за игрока сборной Колумбии 12 миллионов евро. Испанский клуб заинтересован в продаже Деоссы до закрытия трансферного окна, поскольку хочет освободить место в заявке для Даниеля Себальоса.



Сам колумбиец уходить из "Бетиса" не стремится, однако может изменить решение в случае привлекательного предложения.



Деосса представляет "Бетис" с лета 2025 года. За это время полузащитник провёл 36 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

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Бетис