"Долго терпеть не будут". Известный агент высказался о первых матчах Батракова за "Галатасарай"

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил первые выступления Алексея Батракова после перехода в "Галатасарай".



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- Видел многих игроков такой комплекции, которые играли, если у них есть скорость и скорость мышления. Этим нивелировали недостаток атлетизма. Давай он так отыграет две-три игры и поймём. Долго терпеть турки не будут. Если будет проигрывать конкуренцию, и, не дай бог, турку, сядет на лавку. И сумма трансфера не поможет, - приводит слова Гурцкая "РБ Спорт"

По мнению Гурцкая, недостаток физической мощи полузащитник может компенсировать скоростью и быстротой принятия решений, однако делать выводы о его перспективах в Турции стоит после нескольких матчей.Батраков уже отметился первым результативным действием за "Галатасарай". В матче с "Коджаэлиспором" российский полузащитник вышел на замену на 59-й минуте, а на 71-й сделал голевую передачу. Стамбульский клуб победил со счётом 1:0.