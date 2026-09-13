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Батраков отличился первой голевой передачей за "Галатасарай"

Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков отличился первой голевой передачей за свой клуб.
Фото: Getty Images
Сделал он это в матче пятого тура турецкой Суперлиги против "Коджаэлиспора". Алексей начал встречу на скамейке запасных а на 59-й минуте заменил бразильца Габриэла Сару. На 71-й минуте россиянин отдал результативную передачу защитнику Абдюлькериму Бардакджи.

В летнее трансферное окно Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в турецкий "Галатасарай" за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего россиянин провел за новый клуб во всех турнирах три матча, в том числе вышел на поле с первых минут в Лиге чемпионов УЕФА, но на данный момент не отметился результативными действиями.

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