Сделал он это в матче пятого тура турецкой Суперлиги против "Коджаэлиспора". Алексей начал встречу на скамейке запасных а на 59-й минуте заменил бразильца Габриэла Сару. На 71-й минуте россиянин отдал результативную передачу защитнику Абдюлькериму Бардакджи.
В летнее трансферное окно Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в турецкий "Галатасарай" за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего россиянин провел за новый клуб во всех турнирах три матча, в том числе вышел на поле с первых минут в Лиге чемпионов УЕФА, но на данный момент не отметился результативными действиями.
Батраков отличился первой голевой передачей за "Галатасарай"
Полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков отличился первой голевой передачей за свой клуб.
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