Сафонов обошёл всех игроков "ПСЖ" по оценке за матч с "Брестом"

Матвей Сафонов стал лучшим игроком "ПСЖ" по оценке WhoScored в победной встрече с "Брестом" (1:0) в четвёртом туре чемпионата Франции.

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Российский голкипер получил от статистического портала 8,4 балла. Сафонов отразил шесть ударов соперника, сохранил ворота в неприкосновенности, а точность его передач составила 72%.



Следом среди футболистов парижского клуба расположились Усман Дембеле с оценкой 7,6, а Ферран Торрес и Вильям Пачо получили по 7,4 балла.



В нынешнем сезоне Сафонов сыграл семь матчей за "ПСЖ" во всех турнирах и пропустил девять мячей.