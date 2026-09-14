В восьмом туре нынешнего сезона краснодарцы разошлись миром с "Акроном" - 1:1.
Как сообщает Opta Sports, предыдущая подобная потеря очков при Мусаеве произошла летом 2020 года. Тогда "быки" завершили встречу с занимавшими 15-е место "Крыльями Советов" со счётом 0:0.
В следующих десяти матчах против клубов, располагавшихся на 15-й или 16-й позиции, команды Мусаева неизменно побеждали. Сейчас "Краснодар" имеет 20 очков и после восьми туров лидирует в чемпионате России.
Мусаев впервые с 2020 года потерял очки в РПЛ с командой из зоны вылета
"Краснодар" впервые более чем за шесть лет не сумел победить соперника из зоны вылета РПЛ при Мураде Мусаеве.
Фото: ФК "Краснодар"