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Мусаев впервые с 2020 года потерял очки в РПЛ с командой из зоны вылета

"Краснодар" впервые более чем за шесть лет не сумел победить соперника из зоны вылета РПЛ при Мураде Мусаеве.
Фото: ФК "Краснодар"
В восьмом туре нынешнего сезона краснодарцы разошлись миром с "Акроном" - 1:1.

Как сообщает Opta Sports, предыдущая подобная потеря очков при Мусаеве произошла летом 2020 года. Тогда "быки" завершили встречу с занимавшими 15-е место "Крыльями Советов" со счётом 0:0.

В следующих десяти матчах против клубов, располагавшихся на 15-й или 16-й позиции, команды Мусаева неизменно побеждали. Сейчас "Краснодар" имеет 20 очков и после восьми туров лидирует в чемпионате России.

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