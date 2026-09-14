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Тихонов заявил о проблемах Даку с адаптацией в "Спартаке"

Экс-футболист "Спартака" Андрей Тихонов считает, что нападающему Мирлинду Даку потребуется время, чтобы освоиться в московской команде.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Тихонова, после статуса одного из ключевых футболистов "Рубина" форварду непросто привыкнуть к новым условиям и меньшему количеству игрового времени, что сказывается на его тонусе.

- Даку привык быть лидером в "Рубине". Голеадором, которого не меняют. Игроком, от которого зависит результат. Говорят, что у него покладистый характер. Я в это не верю, ни у одного лидера характер не может быть покладистым. Вы думаете, что он пришел в "Спартак" и не хочет играть? Он сейчас молчит, потому что ему нужно адаптироваться. Он теряет игровой тонус. Нужно дать ему чуть-чуть времени, - сказал эксперт в эфире "Матч ТВ".

В восьмом туре РПЛ "Спартак" на своём поле победил "Ростов" со счётом 3:0. Cейчас московская команда располагается на второй строчке в чемпионате.

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