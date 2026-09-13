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Пономарев: "Краснодар" психовал, у него ничего не получалось

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче "Краснодара" и "Акрона" в восьмом туре РПЛ.
"Обалденно глупый гол, конечно, пропустил "Акрон" в концовке. Вратарь начудил, хотя и защитник собственный помешал. Но вообще "Акрон" выглядел очень прилично, прямо удивительно.
"Краснодар" старался, но психовал, у них абсолютно ничего не получалось.
Ярких моментов они вообще не создали", - сказал Пономарев.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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