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Пономарев: "Краснодар" психовал, у него ничего не получалось
Сегодня, 22:27
Бывший защитник
ЦСКА
Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info ничью в матче "Краснодара" и "Акрона" в восьмом туре РПЛ.
"Обалденно глупый гол, конечно, пропустил "Акрон" в концовке. Вратарь начудил, хотя и защитник собственный помешал. Но вообще "Акрон" выглядел очень прилично, прямо удивительно.
"
Краснодар
" старался, но психовал, у них абсолютно ничего не получалось.
Ярких моментов они вообще не создали", - сказал Пономарев.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
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Владимир Пономарев
Краснодар
Акрон
Автор:
Владислав Гудукин
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