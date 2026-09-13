Пономарев: "Краснодар" психовал, у него ничего не получалось

Краснодар " старался, но психовал, у них абсолютно ничего не получалось.

"Обалденно глупый гол, конечно, пропустил "Акрон" в концовке. Вратарь начудил, хотя и защитник собственный помешал. Но вообще "Акрон" выглядел очень прилично, прямо удивительно.Ярких моментов они вообще не создали", - сказал Пономарев.