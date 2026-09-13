Главный тренер "Краснодара" оценил игру команды против "Акрона"

"Хорошо, что сравняли. Но этот матч мы должны были выигрывать.По нашим воротам один удар, один рикошет и гол. Сами создали кучу моментов, которые не реализовали", - сказал Мусаев "Матч ТВ".
"Краснодар" и "Акрон" не смогли выявить победителя в матче восьмого тура РПЛ.
Матч завершился со счетом 1:1. Марадишвили вывел "Акрон" вперед на 13-й минуте после гола с рикошета, однако Боселли воспользовался ошибкой Гудиева в конце игры и установил окончательный счет.
Сыграв вничью, "Акрон" поднялся на 14-е место с 5 очками, "Краснодар" остался первым с 20-ю баллами.