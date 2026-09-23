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Клопп установил ряд ограничений для футболистов сборной Германии - источник

Наставник сборной Германии Юрген Клопп установил несколько новых правил для футболистов национальной команды.
Фото: Getty Images
Как пишет Bild, игрокам запрещено пользоваться мобильными телефонами в тренажерном зале и массажном кабинете. Кроме того, футболистам нельзя стричься во время расположения сборной. Команда должна одновременно приходить на ужин, а встречи с родственниками и близкими разрешены лишь в исключительных случаях.

Клопп возглавил сборную Германии летом 2026 года. До назначения на этот пост немецкий специалист работал в "Ливерпуле".

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