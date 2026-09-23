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Игрок "ПСЖ" предстанет перед судом по делу об изнасиловании

Защитник "ПСЖ" и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании.
Фото: Getty Images
Как сообщает The Athletic, 23 сентября высший суд Франции отклонил жалобу футболиста, тем самым оставив в силе решение о передаче дела в уголовный суд департамента О-де-Сен. Дату заседания пока не назначили.

Дело было возбуждено после обращения женщины в полицию в феврале 2023 года. В июне 2026-го апелляционный суд Версаля подтвердил решение о направлении Хакими на суд, посчитав имеющиеся материалы достаточными для этого. Сам футболист обвинения отрицает, а его защита заявляет, что представит свою позицию уже непосредственно на процессе.

В текущем сезоне Хакими провёл семь матчей за "ПСЖ" во всех турнирах.

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