Игрок "ПСЖ" предстанет перед судом по делу об изнасиловании

Защитник "ПСЖ" и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании.

Фото: Getty Images

Как сообщает The Athletic, 23 сентября высший суд Франции отклонил жалобу футболиста, тем самым оставив в силе решение о передаче дела в уголовный суд департамента О-де-Сен. Дату заседания пока не назначили.



Дело было возбуждено после обращения женщины в полицию в феврале 2023 года. В июне 2026-го апелляционный суд Версаля подтвердил решение о направлении Хакими на суд, посчитав имеющиеся материалы достаточными для этого. Сам футболист обвинения отрицает, а его защита заявляет, что представит свою позицию уже непосредственно на процессе.



В текущем сезоне Хакими провёл семь матчей за "ПСЖ" во всех турнирах.