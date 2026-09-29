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Испания разгромила Хорватию в матче Лиги наций, Ямаль оформил дубль
Вчера, 23:39
Сборная Испании одержала крупную победу над Хорватией в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций.
УЕФА
Встреча в Севилье завершилась со счётом 4:1.
Хозяева вышли вперёд в начале игры благодаря голу Ламина Ямаля. На 28-й минуте Дион Белё восстановил равенство, однако уже через три минуты Марк Пубиль вновь вывел испанцев вперёд.
После перерыва Ямаль забил второй мяч, оформив дубль. В концовке Нико Уильямс довёл преимущество "Ла Фурия Роха" до трёх голов и установил окончательный счёт.
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Сборная Испании
Сборная Хорватии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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