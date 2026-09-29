Испания разгромила Хорватию в матче Лиги наций, Ямаль оформил дубль

Сборная Испании одержала крупную победу над Хорватией в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций.

УЕФА

Встреча в Севилье завершилась со счётом 4:1.



Хозяева вышли вперёд в начале игры благодаря голу Ламина Ямаля. На 28-й минуте Дион Белё восстановил равенство, однако уже через три минуты Марк Пубиль вновь вывел испанцев вперёд.



После перерыва Ямаль забил второй мяч, оформив дубль. В концовке Нико Уильямс довёл преимущество "Ла Фурия Роха" до трёх голов и установил окончательный счёт.