Англия уверенно обыграла Чехию

Сборная Англии обыграла Чехию в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций.

УЕФА

Встреча завершилась со счётом 2:0.



Важным эпизодом первого тайма стало удаление полузащитника чешской команды Павла Шульца. На 25-й минуте он получил красную карточку, после чего хозяева остались в меньшинстве.



Англичане воспользовались численным преимуществом после перерыва. На 47-й минуте Энтони Гордон открыл счёт, а спустя 22 минуты Гарри Кейн удвоил преимущество гостей.