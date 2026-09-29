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Англия уверенно обыграла Чехию

Сборная Англии обыграла Чехию в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций.
УЕФА
Встреча завершилась со счётом 2:0.

Важным эпизодом первого тайма стало удаление полузащитника чешской команды Павла Шульца. На 25-й минуте он получил красную карточку, после чего хозяева остались в меньшинстве.

Англичане воспользовались численным преимуществом после перерыва. На 47-й минуте Энтони Гордон открыл счёт, а спустя 22 минуты Гарри Кейн удвоил преимущество гостей.

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