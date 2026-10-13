"Барселона" сделала неформальный запрос в "Галатасарай" по Батракову - источник

Испанский клуб заинтересован в российском полузащитнике "Галатасарая" Алексее Батракове.

Фото: ФК "Галатасарай"

По информации источника, сине-гранатовые отправили неформальный запрос в "Галатасарай" по Алексею Батракову перед очным матчем. Отмечается, что пока что испанский клуб не собирается покупать игрока, так как в команде достаточно атакующих полузащитников.



Батраков выступает за стамбульский "Галатасарай" с августа 2026 года. В текущем сезоне за клуб хавбек провел 6 матчей и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.



Сегодня, 13 октября, команда российского игрока примет "Барселону" на своем стадионе в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Начало - в 22:00 по московскому времени.



Источник: Barca Universal