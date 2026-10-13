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"Барселона" сделала неформальный запрос в "Галатасарай" по Батракову - источник

Испанский клуб заинтересован в российском полузащитнике "Галатасарая" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Галатасарай"
По информации источника, сине-гранатовые отправили неформальный запрос в "Галатасарай" по Алексею Батракову перед очным матчем. Отмечается, что пока что испанский клуб не собирается покупать игрока, так как в команде достаточно атакующих полузащитников.

Батраков выступает за стамбульский "Галатасарай" с августа 2026 года. В текущем сезоне за клуб хавбек провел 6 матчей и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

Сегодня, 13 октября, команда российского игрока примет "Барселону" на своем стадионе в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Начало - в 22:00 по московскому времени.

Источник: Barca Universal

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