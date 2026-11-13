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Ташуев заявил, что готов возглавить "Локомотив": делайте предложение

Бывший главный тренер "Краснодара" Сергей Ташуев заявил о готовности возглавить "Локомотив".
Фото: ФК "Енисей"
Сергей Ташуев считает, что любой российский тренер, находящийся без клуба, хотел бы возглавить "железнодорожников". Специалист отметил, что готов к предложениям.

"Готов ли возглавить "Локомотив"? Это один из наших топ-клубов, входящих в пятёрку-шестёрку. Любой специалист, который находится без команды, с удовольствием бы там работал, несмотря на тяжелейшее положение. Я не исключение.

Как говорят в нашей профессии: "Господа, делайте предложение". Но пока не о чем говорить", - сказал Ташуев Metaratings.

Последним клубом Сергея Ташуева был красноярский "Енисей". Он возглавлял команду с декабря 2025 по сентябрь 2026 года. В текущем сезоне под его руководством футболисты провели 11 матчей, одержали 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

На данный момент "Локомотив" находится на предпоследнем, пятнадцатом, месте в турнирной таблице РПЛ.

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