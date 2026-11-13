Ташуев заявил, что готов возглавить "Локомотив": делайте предложение

"Готов ли возглавить "Локомотив"? Это один из наших топ-клубов, входящих в пятёрку-шестёрку. Любой специалист, который находится без команды, с удовольствием бы там работал, несмотря на тяжелейшее положение. Я не исключение.
Как говорят в нашей профессии: "Господа, делайте предложение". Но пока не о чем говорить", - сказал Ташуев Metaratings.
Последним клубом Сергея Ташуева был красноярский "Енисей". Он возглавлял команду с декабря 2025 по сентябрь 2026 года. В текущем сезоне под его руководством футболисты провели 11 матчей, одержали 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения.
На данный момент "Локомотив" находится на предпоследнем, пятнадцатом, месте в турнирной таблице РПЛ.