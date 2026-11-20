"Аль-Ахли" Сперцяна обыграл "Аль-Наср" Роналду

"Аль-Ахли", за который выступает полузащитник Эдуард Сперцян, одержал победу над "Аль-Насром" Криштиану Роналду со счётом 3:1 в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

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Гости вышли вперёд на 14-й минуте благодаря голу Роналду, который стал для португальца 986-м в карьере. Спустя четыре минуты нападающий не реализовал пенальти.



Перед перерывом Галено восстановил равенство, а на 71-й минуте Айван Тони вывел "Аль-Ахли" вперёд, отличившись с 11-метровой отметки. На 75-й минуте Роджер Ибаньес установил окончательный счёт.



Сперцян начал встречу в основном составе победителей и был заменён на 81-й минуте, не отметившись результативными действиями.