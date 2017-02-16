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Виталий Мутко провел совещание по подготовке стадиона "Спартак" к Кубку конфедераций
Вице-премьер РФ Виталий Мутко провел совещание по подготовке стадиона "Спартак" к Кубку конфедераций 2017 года, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства.
В совещании также приняли участие заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун, заместитель генерального директора АНО "Арена-2018" Олег Галай и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"На совещании обсуждались вопросы обеспечения энергоснабжения, досмотра грузов и транспорта при стадионе, монтажа временных сооружений, благоустройства территории арены. По итогам совещания были даны необходимые поручения", - сообщили в аппарате вице-премьера.
ТАСС
В совещании также приняли участие заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун, заместитель генерального директора АНО "Арена-2018" Олег Галай и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"На совещании обсуждались вопросы обеспечения энергоснабжения, досмотра грузов и транспорта при стадионе, монтажа временных сооружений, благоустройства территории арены. По итогам совещания были даны необходимые поручения", - сообщили в аппарате вице-премьера.
ТАСС
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