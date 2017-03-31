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Василий Рац: не исключаю, что ФИФА в срочном порядке перенесет ЧМ-2018 в другую страну

Бывший футболист киевского "Динамо" Василий Рац поделился мнением об участии сборной Украины на ЧМ-2018 в России.

"Сборная Украины сейчас в таком состоянии, что у нас очень мало шансов попасть на чемпионат мира. И в этой ситуации, это даже хорошо, поскольку мундиаль пройдет в России, с которой мы воюем. Если бы в другой стране, то было бы очень грустно, не попадем на такой праздник. А так, соперники по группе сильнее нас и квалифицироваться будет трудно.

Нужно наигрывать в отборочных играх перспективных игроков, которые вскоре будут лицом украинского футбола. И не приглашать тех, кто когда-то много сделал для сборной. 90 процентов тех, кто играет за рубежом, нельзя приглашать в национальную команду, они без игровой практики и не приносят нашей сборной пользу.

Судя по всему, ситуация в России не успокаивается, а наоборот, обостряется. И мы не знаем, что будет через полгода. Не стоит исключать, что ситуация настолько ухудшится, что в Россию на чемпионат мира не поедет много других команд. Тогда в срочном порядке ФИФА может перенести турнир в другую страну. Есть же много стран, которые имеют готовую инфраструктуру и не потребует много времени на подготовку к чемпионату", - цитирует Раца "Вголос".
Вчера, 23:16
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№10 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 00:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Allsanya
У тебя война со своим головным мозгом!!


Со спинным, кстати, всё в порядке.
Знает, как и в каком направлении прогнуться.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№9 Написал: zoom РФ (Сегодня, 00:00) #
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online

Ходишь, ходишь в школу... А потом, РАЦ!...И вторая смена.
Ванга, ептть: "в Россию на чемпионат мира не поедет много других команд"
Да-а-а, многих не увидим. Латвия, Литва, Эстония, Люксембург, Мальта, Албания, Косово.
Ласкаво просимо, Вася, в этот список.


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Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№8 Написал: Босх Россия (Вчера, 23:57) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
О! И этот мадьяр туда же!
Видать где то отирается в футбольных штабах,ишь как линию хунты выдерживаеть!
"Мы воюем с Росией".
Хотя источник интервью- "Вголос" наверно неправильно указан.
"Вголосину" -наверно точнее будет.....


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№7 Написал: Савелий Россия (Вчера, 23:38) #
  • +8
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online

Хороший был футболист... Зомбируют конкретно...- Убивают людей в его стране, а он про войну в России - чем пичкают людей?
Регистрация: 28.12.2015
№6 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Вчера, 23:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ещё одна бандеровская гнида вылезла с влажными эротическими мечтами о переносе ЧМ.
Регистрация: 14.03.2009
№5 Написал: Allsanya г.Череповец (Вчера, 23:29) #
  • +11
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У тебя война со своим головным мозгом!!
Регистрация: 17.12.2015
№4 Написал: mifodya Москва (Вчера, 23:27) #
  • +6
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online

пройдет в России, с которой мы воюем.

Судя по всему, ситуация в России не успокаивается, а наоборот, обостряется.

При чем здесь Россия, если гражданская война в Украине, а укропы воюют с Россией?
Регистрация: 19.03.2007
№3 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Вчера, 23:27) #
  • +10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Украина воюет с Россией)) а Россия об этом и не знает)) если бы Россия с вами воевала Украина бы закончилась дня через 2-3! еще один юморист много их стало на Украине...аншлаг отдыхает))
Регистрация: 10.07.2009
№2 Написал: karfagen Dresden (Вчера, 23:23) #
  • +15
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online
Болеет за:
«Спартак»
если бы украина воевала с РФ, то ты уже давно бы стоял в очереди за новым паспортом


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№1 Написал: Болела г.Москва (Вчера, 23:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
В семье было два сына. Один был умным, второй футболист.


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Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Регистрация: 25.11.2010
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