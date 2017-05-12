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Андрей Созин: не хочет Украина показывать ЧМ-2018 - пусть загонят себя в сарай и сидят

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал слова главы Национальной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании, который сообщил, что компания не будет транслировать матчи чемпионата мира 2018 года в России, даже если туда попадёт сборная Украины.

"Что ожидать от людей, которые высовываются из окна с гранатомётом, направляют его на "Бессмертный полк" и выкрикивают нацистские лозунги? Наверное, большая часть населения Украины – нормальные люди. Но что говорить про людей, высовывающихся с гранатомётом и запрещающих показ матчей чемпионата мира? Одни только вздохи. Мне жаль людей на Украине, которые болеют за футбол. Ладно, могут не смотреть игры сборной России. Но что мешает показать матч Бразилия – Чили или Аргентина – Нидерланды? Должно пройти время, чтобы всё улеглось и успокоилось. Сейчас всё настолько остро – Евровидение, чемпионат мира. Не хотят показывать – пусть не показывают. Пусть прочитают Крылова: "Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона!" Себе дороже отвечать на все эти ухищрения.

На все наши действия Украина будет отвечать словом "нет". Мы не можем повлиять на это решение, как не может и ФИФА. Я бы не замечал эту ситуацию. Не надо злить и наш народ, и нормальных людей, которые остались на Украине. Не показывают – ну, не смотрите футбол. Пусть загонят себя в сарай и сидят там одни. Если им будет от этого легче, дай бог им здоровья", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин
Сегодня, 17:30
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10
(4)
№10 Написал: metis Riga (Сегодня, 18:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это уже русофобия и это происходит не только на Украине, уж я то это знаю.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013
№9 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:11) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Они в сарае уже 4-й год сидят

Цитата: dengreen
дЭбилы мля...

причем фееричные)))


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№8 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 18:08) #
  • +1
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Болеет за:
«Динамо» М
Все мы потомки Киевской Руси,но почему одни нормальные люди,а другие полностью епанутые?или татары их предкам сильно по голове били или ещё какя куйня приключилась?..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№7 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 18:07) #
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Цитата: Веня Ерофеев
Какой там сарай, в шалаш!


Им в схронах бандеровских привычней будет.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№6 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:06) #
  • +2
  •  (4)
online

Сгорел сарай disappointed_relieved Гори и хата! stuck_out_tongue_closed_eyes


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№5 Написал: dengreen симферополь (Сегодня, 17:53) #
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  •  (3)

дЭбилы мля...


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болею за российский футбол!!!
Регистрация: 17.01.2011
№4 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 17:49) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Какой там сарай, в шалаш!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№3 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 17:48) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть загонят себя в сарай и сидят там одни. Если им будет от этого легче, дай бог им здоровья"
Лучше пускай в дурку их загонят и пускай они там варятся,плевать то на них.
Себе дороже отвечать на все эти ухищрения.
100%
Регистрация: 8.05.2017
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:46) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Хохол с грузинской фамилией, наверное друг Сукашвили, вот и хотят подложить украине свинью, не показывать футбол.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 17:45) #
  • +8
  •  (10)

Они в сарае уже 4-й год сидят


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Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
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