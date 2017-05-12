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Андрей Созин: не хочет Украина показывать ЧМ-2018 - пусть загонят себя в сарай и сидят
Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал слова главы Национальной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании, который сообщил, что компания не будет транслировать матчи чемпионата мира 2018 года в России, даже если туда попадёт сборная Украины.
"Что ожидать от людей, которые высовываются из окна с гранатомётом, направляют его на "Бессмертный полк" и выкрикивают нацистские лозунги? Наверное, большая часть населения Украины – нормальные люди. Но что говорить про людей, высовывающихся с гранатомётом и запрещающих показ матчей чемпионата мира? Одни только вздохи. Мне жаль людей на Украине, которые болеют за футбол. Ладно, могут не смотреть игры сборной России. Но что мешает показать матч Бразилия – Чили или Аргентина – Нидерланды? Должно пройти время, чтобы всё улеглось и успокоилось. Сейчас всё настолько остро – Евровидение, чемпионат мира. Не хотят показывать – пусть не показывают. Пусть прочитают Крылова: "Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона!" Себе дороже отвечать на все эти ухищрения.
На все наши действия Украина будет отвечать словом "нет". Мы не можем повлиять на это решение, как не может и ФИФА. Я бы не замечал эту ситуацию. Не надо злить и наш народ, и нормальных людей, которые остались на Украине. Не показывают – ну, не смотрите футбол. Пусть загонят себя в сарай и сидят там одни. Если им будет от этого легче, дай бог им здоровья", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Что ожидать от людей, которые высовываются из окна с гранатомётом, направляют его на "Бессмертный полк" и выкрикивают нацистские лозунги? Наверное, большая часть населения Украины – нормальные люди. Но что говорить про людей, высовывающихся с гранатомётом и запрещающих показ матчей чемпионата мира? Одни только вздохи. Мне жаль людей на Украине, которые болеют за футбол. Ладно, могут не смотреть игры сборной России. Но что мешает показать матч Бразилия – Чили или Аргентина – Нидерланды? Должно пройти время, чтобы всё улеглось и успокоилось. Сейчас всё настолько остро – Евровидение, чемпионат мира. Не хотят показывать – пусть не показывают. Пусть прочитают Крылова: "Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона!" Себе дороже отвечать на все эти ухищрения.
На все наши действия Украина будет отвечать словом "нет". Мы не можем повлиять на это решение, как не может и ФИФА. Я бы не замечал эту ситуацию. Не надо злить и наш народ, и нормальных людей, которые остались на Украине. Не показывают – ну, не смотрите футбол. Пусть загонят себя в сарай и сидят там одни. Если им будет от этого легче, дай бог им здоровья", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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