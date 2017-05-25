Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Оргкомитету ЧМ-2018 ничего не известно об ущемлении прав рабочих на стадионе в Петербурге

Оргкомитету "Россия-2018" не поступало сигналов о нарушениях прав рабочих при строительстве стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

В четверг английская газета "Гардиан" опубликовала статью, в которой утверждается, что при строительстве стадиона "Санкт-Петербург" были нарушены права человека. В частности, издание утверждает, что главы четырех футбольных федераций (Швеции, Дании, Норвегии и Исландии) написали письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино в связи с обеспокоенностью условиями труда северокорейских рабочих при строительстве арены в Санкт-Петербурге. При этом издание приводит ответ главы ФИФА, в котором отмечается, что инспекция ФИФА установила факты использования на стройке санкт-петербургского стадиона рабочих из Северной Кореи. Однако, как пишет глава международной федерации, проверка ФИФА в марте 2017 года установила, что таких случаев больше нет.

"Нам ничего не известно об ущемлении прав рабочих из Северной Кореи?. По самому факту работы или не работы (северокорейских рабочих в Петербурге) надо обращаться к генеральному подрядчику, потому что даже если они (рабочие) были, то, скорее всего, использовались субподрядными организациями. Оргкомитет этим вопросом не занимается, и никаких сигналов об ущемлении прав нам не поступало", - сказал Сорокин.
Вчера, 22:20
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Volodia379 (Вчера, 22:25) #
  • -1
  •  (1)

Воровали по черному а с рабочими не поделились! Значит ущемили права! smirk
Регистрация: 11.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.