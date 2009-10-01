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Виталий Мутко: сегодня мы увидели настоящую команду. Жалко, что проиграли
Сборная России здорово играла в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций с португальцами (0:1), заявил президент РФС Виталий Мутко.
"Сегодня мы увидели на поле настоящую команду. Самое главное, что у нас есть команда.
Жалко, что проиграли. В первом тайме на игре нашей команды, наверное, волнение сказалось, а вот во втором наши футболисты раскрепостились. Была обоюдоострая игра, мы смотрелись здорово", - цитирует Мутко ТАСС.
"Сегодня мы увидели на поле настоящую команду. Самое главное, что у нас есть команда.
Жалко, что проиграли. В первом тайме на игре нашей команды, наверное, волнение сказалось, а вот во втором наши футболисты раскрепостились. Была обоюдоострая игра, мы смотрелись здорово", - цитирует Мутко ТАСС.
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