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Виталий Мутко: сегодня мы увидели настоящую команду. Жалко, что проиграли

Сборная России здорово играла в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций с португальцами (0:1), заявил президент РФС Виталий Мутко.

"Сегодня мы увидели на поле настоящую команду. Самое главное, что у нас есть команда.

Жалко, что проиграли. В первом тайме на игре нашей команды, наверное, волнение сказалось, а вот во втором наши футболисты раскрепостились. Была обоюдоострая игра, мы смотрелись здорово", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная Португалии Сборная России
Сегодня, 20:30
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(2)
№17 Написал: kigow (Сегодня, 21:49) #
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online

после проигрыша мексике, которая в свою очерель сегодня проиграет новой зеландии, перед сборной в очередной раз встанет вопрос о смене тренера. кто следующий? Бердыева назначат только после рекомендации от которой нельзя будет отказаться
Регистрация: 16.05.2017
№16 Написал: interested (Сегодня, 21:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Укрепляет своё кресло перевёртыш. angry
Регистрация: 18.10.2013
№15 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Все круто....достойно просрали!…мы не говно! так же боевито и достойно просрем Мексике....
Регистрация: 24.04.2009
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да нет пока никакой команды, Португалы могли прибавить в любое время, если им это надо было.
Команду определяет рисунок игры, венчавшийся логическим ударом по воротам, а не подходы и борьба на каждом участке поля.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 20:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Мутный ты издеваешься?

Да


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№12 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:55) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Мутный ты издеваешься?
Регистрация: 5.04.2017
№11 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:53) #
  • -1
  •  (3)
online

А когда мы увидим настоящего зама премьера!? smirk
Регистрация: 11.04.2016
№10 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 20:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
101% россиян живет выше черты бедности. Кто то ниже? А? Что? Какие то шумы, да)


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№9 Написал: kent71 kent71 (Сегодня, 20:51) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
что этот человек пьет ???
Регистрация: 17.07.2015
№8 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:46) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»

Цитата: mikelo73
Мудко видимо смотрел не туда, или не в ту Сторону. Сборной Пенсионеров лучше устраивать Чемпионата Лузеров или ФНЛ, вот там то она точно будет Чемпионом

Он слушал Дементьева, у которого лучший игрок матча Головин, а мы играли на равных когда провели первую атаку, а Португалия "тянула" время атакуя


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:44) #
  • +9
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
ему нравится работать клоуном.
команда была у португалии
а у нас сборище бездарностей лимитеров


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 20:40) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Мудко видимо смотрел не туда, или не в ту Сторону. Сборной Пенсионеров лучше устраивать Чемпионата Лузеров или ФНЛ, вот там то она точно будет Чемпионом
Регистрация: 18.03.2012
№5 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:39) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
"Ссы в глаза, всё Божья роса"
Главное,- результат, а набрать комвнду, 11 мужчин, не так сложно.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№4 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 20:39) #
  • +7
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
НИ ОДНОГО опасного момента не создали, молчал бы, тварь убившая наш футбол своим лимитом, зрители не ходят как раньше, по ТВ не смотрят как раньше, талантов 2-3 человека и то не известно что будет дальше, МРАЗЬ
Регистрация: 5.09.2012
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 20:38) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Я увидел акинфеева, старающегося Жиркова и пытающихся смолова с глушаковым, но никак не команду


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: len_obl_kirishi Кириши (Сегодня, 20:34) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Это точно Виталий Леонтьевич. Жалко вас не было в нападении, вы бы там не хуже сыграли
Регистрация: 21.06.2017
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 20:31) #
  • -1
  •  (7)
online

Да.. - Португалию
Регистрация: 29.08.2016
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