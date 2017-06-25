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Игорь Лебедев: реплика про Жиркова сделана на эмоциях, но команда должна с ним разобраться
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев заявил, что его слова возмущения в адрес полузащитника сборной России по футболу Юрия Жиркова за удаление в решающем матче Кубка конфедераций против мексиканцев были сказаны на эмоциях, но российская команда всё равно должна как-то отреагировать на этот эпизод.
После матча Лебедев заявил, что за это удаление хавбеку "надо дать в морду", опытный футболист повел себя непрофессионально и подвел команду.
"Я уверен на 100%, что за грубые ошибки игроки между собой в раздевалке разбираются. Это происходит в любом виде спорта, в любой команде. Если игрок накосячил и команда из-за этого проиграла, всегда есть какой-то игрок в команде, который может по-мужски решить эту проблему. Может быть, вчера это и было сказано немного на эмоциях, но я считаю, что команда должна выразить Юрию свое негодование по поводу его поступка", - цитирует Лебедева "Р-Спорт".
После матча Лебедев заявил, что за это удаление хавбеку "надо дать в морду", опытный футболист повел себя непрофессионально и подвел команду.
"Я уверен на 100%, что за грубые ошибки игроки между собой в раздевалке разбираются. Это происходит в любом виде спорта, в любой команде. Если игрок накосячил и команда из-за этого проиграла, всегда есть какой-то игрок в команде, который может по-мужски решить эту проблему. Может быть, вчера это и было сказано немного на эмоциях, но я считаю, что команда должна выразить Юрию свое негодование по поводу его поступка", - цитирует Лебедева "Р-Спорт".
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