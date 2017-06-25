Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Юрченко: Сочи в целом готов к проведению ЧМ-2018

Городская среда в целом готова к проведению чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут в Сочи в следующем году. Об этом сообщил в воскресенье в городском пресс-центре замглавы администрации Сочи Сергей Юрченко.

"В целом вся городская среда готова. Остается перебрендировать город, сейчас он оформлен к Кубку конфедераций. Некие какие-то конструкции поменять", - цитирует Юрченко .ТАСС.
Сегодня, 15:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.