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Виталий Мутко: Жирков - игрок мирового уровня, а что касается Лебедева, то вести себя надо как мужчина

Вице-спикеру Госдумы, члену исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорю Лебедеву, оскорбившему полузащитника сборной России Юрия Жиркова, пора сделать выбор между политикой и футболом, заявил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

В субботу в Казани сборная России в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций проиграла команде Мексики со счетом 1:2, не сумев выйти в полуфинал турнира. Жирков получил в этой встрече две желтые карточки, за что был удален с поля. Позднее член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил "дать в морду" полузащитнику.

"Лебедев - политик, и, к сожалению, забывает, что он является и членом исполкома РФС, - отметил Мутко.- Мне кажется, что надо определиться - либо одно, либо другое. Жирков провел блестящий турнир, был одним из лучших игроков на всем турнире. И я, и миллионы болельщиков надеемся, что он будет выступать на чемпионате мира (2018 года).

Я не исключаю, что мы дадим этому делу ход, а для начала нужно изучить все его обстоятельства. Юрий Жирков - игрок мирового уровня, а что касается Лебедева, то вести себя надо как мужчина. Дать в морду? Приди и дай, посмотрим, что из этого выйдет", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Лебедев
Сегодня, 16:07
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ты на себя посмотри, челядь придворная..
Вчерашнее выступление сборной- результат твоих и толтко твоих руководств .
На твоём месте любой порядочный человек давно бы подал бы в отставку
И только ты, Мутко, вновь , как ни в чём не бывало, сияешь, как пряга дембеля.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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