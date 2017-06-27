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Фернанду Сантуш: думаю, мы с Чили примерно одного уровня

Манеру игры сборной Чили в предстоящем полуфинале Кубка конфедераций с командой Португалии сложно предсказать, заявил главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

"Различия в стилях игры чилийцев и португальцев есть, не существует двух одинаковых команд. У них высококачественные игроки, всегда настроены агрессивно, настоящие бойцы, но и мы сбалансированная команда, мы тоже готовы бороться, это в крови португальцев. Думаю, мы примерно одного уровня. Не всегда легко понять чилийскую команду, их тактику, так что нам надо быть внимательными, они проявляют давление, не всегда возможно на это быстро реагировать", - цитирует Сантуша ТАСС.
Теги: Сантуш Сборная Португалии Сборная Чили
Сегодня, 18:15
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